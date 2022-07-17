الأحد 18 ذو الحجة 1443 ﻫ - 17 يوليو 2022 |
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توتّر في ليبيا... انتشار أمني كثيف وسط طرابلس

منذ ساعة واحدة
مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة الليبية

مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة الليبية

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شهد غرب العاصمة الليبية ليل السبت – الأحد توتراً مع احتشاد مجموعات مسلحة. وفي هذا المجال، أفادت معلومات صحفية بأن القوات الأمنية انتشرت في وسط طرابلس، كما شهدت المنطقة انتشاراً أمنياً مكثفاً، ردّاً على التحشيد العسكري ببوابة الـ27 غرب طرابلس من مجموعات الزاوية المسلحة.

كما لفتت إلى أن قوة عسكرية من مدينة الزاوية سيطرت فعلاً على البوابة.

يشار إلى أن كتائب الزاوية كانت تحركت رفضاً لقرار عبدالحميد الدبيبة بتغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وعادت المجموعات المسلحة القادمة إلى مواقعها بعد إبرام اتفاق بين قادتها ينص على عودة المسلحين القادمين من الزاوية لمنطقتهم وانسحاب مجموعات طرابلس إلى مواقعها وترتيب لقاء مع رئيس حكومة الوفاق.

يذكر أن حكومة الدبيبة، كانت أصدرت الأربعاء، مرسوماً عيّنت بموجبه المصرفي البارز فرحات بن قدارة رئيساً للمؤسسة الوطنية للنفط، خلفاً لمصطفى صنع الله.

وبينما رفض صنع الله هذا القرار، استلم بن قدارة مهامه في مقر المؤسسة في طرابلس وأعلن الجمعة رفع حالة القوة القاهرة عن جميع حقول ومواني النفط في ليبيا واستئناف التصدير.

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