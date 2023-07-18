توتّر يُخيّم على زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى واشنطن.. ونواب يُقاطعون خطابه

أعلن عدد من الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي، أنّهم لن يحضروا الجلسة التي يلقي الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ كلمة فيها، لأسباب من بينها سجل حقوق الإنسان لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويبدأ هرتسوغ اليوم الثلاثاء زيارة إلى واشنطن تستمر يومين، يلتقي فيها بالرئيس الأميركي جو بايدن، قبل أن يلقي خطابًا في اجتماع مشترك لمجلسي الكونغرس غدًا الأربعاء. مع الإشارة إلى أنّ منصب الرئاسة في إسرائيل منصب شرفي إلى حد كبير.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وتل أبيب، بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، والتعديل القضائي الذي تسعى حكومة نتنياهو اليمينية إلى إقراره ولاقت بسببه انتقادات عنيفة من المحتجين الإسرائيليين على مدى أشهر.

وقال مسؤول كبير بالحكومة الأميركية إن هرتسوغ سيجتمع أيضًا مع كاملا هاريس نائبة الرئيس، وأنتوني بلينكن وزير الخارجية، وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي.

وأضاف المسؤول أن بايدن وهرتسوغ سيبحثان تعميق علاقات إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بعدة اتفاقات مع دول عربية مجاورة في الأعوام الماضية، بالإضافة إلى الالتزام المشترك بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.

ومضى المسؤول قائلًا: “سيبحثان أيضًا الحاجة الملحة إلى الحفاظ على مسار (حل) الدولتين من خلال التفاوض لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”. والمرة السابقة التي اجتمع فيها بايدن وهرتسوغ في البيت الأبيض كانت في أكتوبر/ تشرين الأول. وعاد نتنياهو إلى السلطة في ديسمبر/ كانون الأول.

ووجه بايدن دعوة إلى نتنياهو أمس الاثنين، للقيام بزيارة رسمية للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

وكان بايدن قد أجل توجيه الدعوة بسبب مخاوف إزاء المستوطنات اليهودية وتعديل مزمع يقول منتقدوه إنه سيجرد المحكمة العليا في إسرائيل من كثير من سلطاتها. وأثارت خطة التعديل احتجاجات مناهضة للحكومة في إسرائيل على مدى أشهر. وخرجت احتجاجات أيضًا اليوم الثلاثاء.

مقاطعة الخطاب

إلى ذلك، كتبت إلهان عمر العضو في مجلس النواب في الكونغرس الأميركي على تويتر، أنّ حضور جلسة الخطاب غدًا الأربعاء هو بالنسبة لها أمر في حكم “المستحيل”.

وأضافت عمر: “يأتي خطاب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ نيابة عن الحكومة صاحبة أقوى النزعات اليمينية في تاريخ إسرائيل، في وقت تتعهد فيه (هذه) الحكومة على الملأ “بسحق” آمال الفلسطينيين في إقامة دولة، وهو ما يدق بشكل أساسي مسمارًا في نعش السلام وحل الدولتين”.

وكتبت رشيدة طليب، أول عضو من أصل فلسطيني في مجلس النواب الأميركي، على تويتر إنها ستقاطع كلمة هرتسوج. ووقفت رشيدة طليب وهي تحمل لافتة كتب عليها “قاطعوا الفصل العنصري” على درج مقر الكونغرس. وقالت هناك: “طالبت جميع أعضاء الكونغرس الذين يناصرون حقوق الإنسان للجميع بالانضمام إلي”.

وقال جمال بومان، عضو مجلس النواب الأميركي، في بيان إنه لن يحضر أيضا الجلسة مبررًا ذلك بما قال إنه “القلق من انعدام الشعور بالحاجة الملحة لتوفير السلامة والأمن لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة وتنفيذ حل قيام دولتين في النهاية”.

وقالت النائبة ألكسندريا أوكاسيو كورتيز أيضًا إنها لا تعتزم حضور الخطاب. وقال أحد معاوني كورتيز إنها تشارك كثيرًا من زملائها مخاوفهم.

وليس غريبًا أن يتغيب أعضاء في الكونغرس عن خطابات الزعماء الأجانب في الاجتماعات المشتركة لمجلسيه. ولم يحضر بعض الأعضاء خطاب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في يونيو/ حزيران، متعللين بمشكلات من بينها مخاوف حقوق الإنسان.

وتخلف أكثر من 50 نائبًا ديمقراطيًا في 2015 عن حضور خطاب لنتنياهو في الكونغرس كان يُنظر إليه على أنه احتفاء بالنواب الجمهوريين بالكونغرس وتجاهل لسياسة الرئيس الديمقراطي حينئذ باراك أوباما المتعلقة بإيران. ولم يحضر بايدن الذي كان حينذاك نائبًا للرئيس ورئيسًا لمجلس الشيوخ.

وانتقد الزعماء الجمهوريون في مجلس النواب موقف الديمقراطيين. وقرروا تحديد موعد للتصويت على قرار يعبر عن دعم الكونغرس لإسرائيل.

واعتذرت النائبة براميلا جايابال، التي تقود مجموعة ضخمة من التقدميين في الكونغرس، يوم الأحد عن وصف إسرائيل بأنها دولة عنصرية.

وكان الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب قد عارضوا رأيها.

وقالت جايابال يوم الجمعة للصحفيين حول خطاب هرتسوغ “لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لحدوث ذلك”، مشيرة إلى التوسع في المستوطنات والعنف في الضفة الغربية و”تعاون” نتنياهو مع عناصر “من اليمين المتطرف”.