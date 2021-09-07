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توجه أوروبي لفرض عقوبات مالية على بولندا.. فما السبب؟

منذ 6 ساعات
الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

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طلبت المفوضية الأوروبية من محكمة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مالية على بولندا لعدم التزامها بالتشريعات الأوروبية الخاصة باستقلالية النظام القضائي.

وجاء في قرار للمفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء، أنها تطلب من محكمة الاتحاد الأوروبي فرض غرامات يومية على بولندا حتى تنفيذها قرار المحكمة الصادر في وقت سابق.

وكانت المفوضية الأوروبية قد تحركت ضد بولندا في محكمة الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي، حيث اعتبرت أن إصلاح النظام القضائي في بولندا، الذي أجرته الحكومة البولندية بقيادة حزب “القانون والعدالة” اليميني المحافظ، يتناقض مع التشريعات الأوروبية ويفرض الرقابة السياسية على النظام القضائي.

وأصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قرارا في يوليو الماضي يطالب بإسقاط التعديلات القانونية التي أقرتها بولندا والعودة إلى الالتزام بالمعايير الأوروبية.

وفي أغسطس الماضي اعتبرت المفوضية الأوروبية أن بولندا لم تتخذ ما يكفي من الإجراءات لتلبية مطالب محكمة الاتحاد الأوروبي.

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