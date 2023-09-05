"تورّط متزايد في الصراع".. روسيا ترصد "مسيّرات أستراليّة" على أراضيها

أعلنت روسيا اليوم الثلاثاء، أنّ أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة أسترالية لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية، وأنّ أستراليا تتورط بشكل متزايد في الصراع.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية: “تبين أن طائرات مسيرة أسترالية تُستخدم بالفعل لضرب أهداف في روسيا”.

وكانت زاخاروفا تجيب على سؤال حول تقرير نشرته صحيفة سيدني مورننج هيرالد، الأسبوع الماضي، أفاد بأن أوكرانيا استخدمت طائرات مسيرة أسترالية لمهاجمة مطار في مدينة كورسك الروسية.

واتهمت زاخاروفا الحكومة الأسترالية بأنها “تساهم بحماس في الحملة المناهضة لروسيا الموجهة من واشنطن”، بينما تحاول أن تخفي “الظروف التي لا تحسد عليها عن الرأي العام، والتي تشير إلى تزايد تورط أستراليا في الصراع في أوكرانيا”.