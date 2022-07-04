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توسيع دائرة التجارة بين الدول العربية والبرازيل

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يوليو - 2022 9:34 مساءً
البرازيل

البرازيل

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قال مسؤول حكومي إن البرازيل تريد توسيع التجارة والاستثمار مع الدول العربية، وسط محادثات جارية حول اتفاقيات تجارية مع السعودية ولبنان ودولة الإمارات العربية.

ومتحدثا في المنتدي الاقتصادي العربي البرازيلي، قال لوكاس فيراز المسؤول عن التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد البرازيلية إن توثيق العلاقات هو أولوية عليا للبرازيل وشيء يحظى بإمكانيات كبيرة بينما تسعى بلاده لتعزيز تشكيلة البضائع التي تبيعها وتشتريها من الخارج.

والصين هي أكبر شريك تجاري للبرازيل، لكن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية لديه روابط تجارية قوية مع الدول العربية ودول غير عربية في الشرق الأوسط مثل إيران، حيث تصدر البرازيل الغذاء والحبوب.

وبعد سنوات من تطوير هذه العلاقات التجارية، أصبحت البرازيل أكبر موًرد في العالم للحوم “الحلال” المذبوحة طبقا لتعاليم الشريعة الإسلامية.

وبحسب فيراز، أبرمت البرازيل بالفعل اتفاقية لتسهيل الاستثمار مع المغرب ولديها اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر. وأشار إلى أن البلدين كليهما يلعبان “دورا مهما” في إمداد البرازيل بالأسمدة هذا العام مع تسبب العقوبات ضد روسيا البيضاء وروسيا في نقص عالمي.

وأشار المسؤول أيضا إلى أن البرازيل تبيع بالفعل المزيد من السلع الزراعية وتهدف إلى مزيد من التنويع لصادراتها إلى دول الشرق الأوسط.

وقال “لكننا نريد المزيد.. نريد مزيدا من التنويع.”

    المصدر :
  • رويترز

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