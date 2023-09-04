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"توسّع على نطاق كبير".. اقتراح روسيّ على زعيم كوريا الشماليّة!

منذ 49 دقيقة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الإثنين، عن جهاز المخابرات الكوري الجنوبي، أنّ وزير الدفاع الروسي اقترح على زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أن يجري بلداهما إضافة إلى الصين تدريبات بحرية مشتركة.

وزار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كوريا الشمالية بمناسبة الذكرى السبعين للحرب الكورية في يوليو/ تموز واجتمع مع كيم.

وأفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية وقت الزيارة، بأنهما حضرا معرضًا للدفاع تضمن صواريخ باليستية كورية شمالية محظورة.

وذكرت يونهاب أن شويغو تقدم لكيم باقتراح إجراء التدريبات الثلاثية خلال زيارته، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقالت يونهاب إن جهاز المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية أخبر الجمعية الوطنية بأن شويغو عقد فيما يبدو اجتماعًا خاصًا مع كيم للاتفاق على توسع عسكري على نطاق كبير.

    المصدر :
  • رويترز

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