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توصية الطيران الأوروبية: الحذر بالمجالات الجوية لإسرائيل وإيران

منذ ساعة واحدة
شركات الطيران - تعبيرية

شركات الطيران - تعبيرية

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كشفت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين أنها تواصل التوصية بالحذر في المجالين الجويين لإيران وإسرائيل وفي نحو 100 ميل بحري في المنطقة المحيطة بإسرائيل، على الرغم من أنه لم يكن يوجد خطر بالنسبة لتحليق الطيران المدني في أي وقت.

وقالت الوكالة، في تحذير أرسلته عبر البريد الإلكتروني، إنها تراقب عن كثب الوضع في الشرق الأوسط وتأثيره على الطيران المدني.

وشنت إيران مساء السبت 13 أبريل/نيسان الجاري، الهجوم ردا على ضربة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أسفرت عن مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بمئات الصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تم إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن معظمها تم إسقاطه بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.

    المصدر :
  • رويترز

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