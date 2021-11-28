توضيح هام لمنظمة الصحة العالمية بخصوص المتحور الجديد “أوميكرون”

طالبت منظمة الصحة العالمية دول العالم بـ “إبقاء الحدود مفتوحة” بينها في وقت تكثف فرض القيود على السفر إلى الدول الإفريقية، تزامناً مع تفشي المتحور الجديد “أوميكرون”.

وأشارت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، اليوم الأحد، أنه “لم يتضح بعد ما إذا كان المتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” أشد عدوى مقارنة بمتحور “سارس كوف-2″ أو إذا كان يتسبب في مرض أشد خطورة”.

مضيفة أن “البيانات الأولية تشير إلى أن هناك معدلات متزايدة من دخول المستشفيات في جنوب أفريقيا، لكن قد يكون ذلك بسبب زيادة الأعداد الإجمالية للمصابين وليس نتيجة إصابتهم بشكل محدد بمتحور أوميكرون”.

ومع ذلك، أكدت المنظمة في بيان أن “الأدلة الأولية تشير إلى أن هناك احتمالا أكبر للإصابة مجددا بالمتحور”، وفقا لـ “رويترز”.

وأوضحت المنظمة أنها “تعمل مع خبراء فنيين لفهم الأثر المحتمل للمتحور على الإجراءات الوقائية الحالية ضد مرض كوفيد-19، بما في ذلك اللقاحات”.

وقالت: “ليس هناك معلومات حاليا للإشارة إلى وجود أعراض مرتبطة بمتحور أوميكرون تختلف عن أعراض المتحورات الأخرى”.

وأضافت “الإصابات الأولية المسجلة في دراسات جامعية تفيد بأن إصابة الأفراد الأصغر سنا بالمرض تميل إلى الاعتدال أكثر، لكن فهم مستوى شدة متغير أوميكرون سيستغرق أياما أو عدة أسابيع”.