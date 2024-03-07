توطيد كبير للعلاقات.. تركيا والصومال توقعان اتفاق تعاون بمجال الطاقة

قالت وزارة الطاقة التركية إن تركيا وقعت اتفاق تعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي مع الصومال (الخميس 7-3-2024)، مما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين بعد اتفاقا آخر للتعاون الدفاعي وُقع الشهر الماضي.

وأضافت الوزارة أن اتفاق الطاقة يشمل استكشاف وتقييم وتطوير وإنتاج النفط في المناطق البرية والبحرية الصومالية.

وقال وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار على منصة التواصل الاجتماعي إكس المعروفة سابقا باسم تويتر “بموجب هذا الاتفاق، سنقوم بأنشطة مشتركة لوضع موارد الصومال بين يدي الشعب الصومالي. ونهدف إلى تعزيز الوجود التركي في القرن الأفريقي من خلال تعاون جديد في مجال الطاقة”.

ويشمل الاتفاق عمليات النقل والتوزيع والتكرير والمبيعات والخدمات للنفط والمنتجات الأخرى من مشروعات برية وبحرية.

وكانت تركيا وقعت في فبراير شباط اتفاق تعاون دفاعي واقتصادي مع الصومال، وستقدم دعما أمنيا بحريا لمساعدة البلد الأفريقي في الدفاع عن مياهه الإقليمية.