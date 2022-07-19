توقعات أمريكية بزيادة أوبك+ إنتاج النفط خلال الأسبوعين القادمين

قال البيت الأبيض الاثنين إنه يتوقع أن يزيد كبار منتجي النفط في تحالف أوبك+ إنتاج الخام في أعقاب رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين “سنقيس النجاح في الأسبوعين القادمين… نتوقع أن تكون هناك زيادة في الإنتاج”، مضيفة أن تلك مسؤولية أوبك+.

وسافر بايدن إلى السعودية الأسبوع الماضي حيث اجتمع مع قيادة المملكة وزعماء الدول الأخرى الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط.

وتتعرض إدارة بايدن لضغوط لخفض أسعار البنزين وتكاليف أخرى للمستهلكين قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي ستجرى في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني حيث يسعى حزبه الديمقراطي للاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي الكونجرس.

وتعقد أوبك+، التي تضم بين أعضائها كلا من السعودية وروسيا، اجتماعها القادم في الثالث من أغسطس آب.

وقررت أوبك + الشهر الماضي زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً في أغسطس، منهية تخفيضات الإنتاج القياسية التي نفذتها في ذروة الوباء لمواجهة الطلب المنهار.