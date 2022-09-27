توقعات بأن تقترح روسيا تخفيض إنتاج أوبك+

ذكر مصدر مطلع الثلاثاء، أن روسيا ستقترح على الأرجح أن يخفض تجمع أوبك+ الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا في الاجتماع المقبل في أكتوبر تشرين الأول.

وينعقد الاجتماع في الخامس من أكتوبر\تشرين الأول على خلفية انخفاض أسعار النفط وتقلبات شديدة في السوق منذ أشهر، الأمر الذي دفع السعودية، وهي منتج كبير آخر في أوبك+، إلى القول إن المنظمة قد تخفض الإنتاج.

ورفض تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين، ومن بينهم الولايات المتحدة، لمساعدة الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، انخفضت الأسعار بشدة هذا الشهر لمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وارتفاع الدولار بعد أن رفعت مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وتواجه روسيا تحديات في الحفاظ على إنتاج النفط بسبب العقوبات الغربية على قطاعي الطاقة والمال فيها بعد غزو أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام، فيما يصفه الكرملين بعملية عسكرية خاصة.

ولم تندد السعودية بتصرفات موسكو وسط علاقات صعبة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تحدثا الأسبوع الماضي وأشادا بالجهود المبذولة في إطار أوبك+، وأكدا عزمهما على الالتزام بالاتفاقيات القائمة.