توقعات بإجراء كيشيدا لتعديل وزاري في اليابان

قالت صحيفة يوميوري اليابانية، الخميس، إن من المرجح أن يقوم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بتعديل وزاري في الفترة ما بين 11 إلى 13 سبتمبر أيلول.

والتعديل الوزاري متوقع على نطاق واسع في ظل سعي كيشيدا لتعزيز نسب تأييده التي تراجعت وقد تقدم الخطوة أيضا مؤشرات على توقيت لإجراء انتخابات مبكرة محتملة. ومن المرجح أن يتم التعديل الوزاري في توقيت مليء بالفعاليات الدبلوماسية.

وقال كيشيدا اليوم الخميس ردا على سؤال بشأن أنباء التعديل الوزاري المحتمل “يجب أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب” لكنه رفض تأكيد قرار إجراء أي تعديل وقال إن ليس هناك جدول زمني.