توقعات بإعلان التطبيع بين إسرائيل والسودان نهاية الأسبوع الجاري

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية ،الخميس، عن موافقة السودان على تطبيع علاقاتها بشكل كامل مع إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري .

وكشف إيلي كوهين وزير الاستخبارات الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن قرب الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسودان.

وقال في مقابلة مع القناة 13 العبرية، إن إسرائيل ”قريبة جدًا من تطبيع العلاقات مع السودان“، في وقت قال فيه مسؤولون إسرائيليون، إن ذلك سيكون نهاية الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عزمها رفع اسم الخرطوم، من قائمة ما تعتبرها واشنطن ”دولًا راعية للإرهاب“.

ونقلت القناة العبرية الـ 13 ، مساء الأربعاء، عن مصادر سودانية أن نتائج المباحثات بين مسؤولين سودانيين والبعثة الأمريكية في أبو ظبي كانت إيجابية جدا، وأن هناك احتمالا كبيرا مؤداه أن إعلان تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، بات قريبا جدا.

في الإطار ذاته، نقلت صحيفة ”إسرائيل اليوم“، عن مسؤولين قولهم: إن ”من المرجح أن تصدر الخرطوم إعلانًا رسميًا بشأن التطبيع مع إسرائيل، نهاية الأسبوع الجاري“.

ورجح المسؤولون الإسرائيليون أن يتم الإعلان بعد ”انتهاء المشاورات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بشأن الجدول الزمني المتوقع للقضية“.

وكان التلفزيون الإسرائيلي الرسمي قد أفاد، في وقت سابق، بأن وفدًا إسرائيليًا، زار العاصمة السودانية الخرطوم، على متن طائرة خاصة في رحلة مباشرة بين ”تل أبيب“ والخرطوم، استعدادًا للإعلان عن تطبيع العلاقات بين البلدين.

من جانبه، ذكر موقع ”واللا“ العبري، أن الوفد الإسرائيلي الذي زار الخرطوم، عاد إلى ”تل أبيب“ عقب ساعات، وأن هذه الطائرة تم استخدامها مسبقًا لنقل مبعوثين رسميين من قبل الحكومة الإسرائيلية في مهام خارج البلاد.

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