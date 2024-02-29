توقعات باستمرار اضطراب حركة الشحن في البحر الأحمر لأشهر

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة شحن الحاويات الفرنسية العملاقة سي.إم.إيه سي.جي.إم، رودولف سعادة؛ إن الشركة تتوقع استمرار اضطراب حركة الشحن التجاري لأشهر.

ولجأت شركات الشحن إلى تحويل السفن لطريق أطول وأكثر كلفة حول جنوب القارة الأفريقية بعد أن بدأ المسلحون الحوثيون في اليمن شن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال سعادة: “من المحتمل أن يستمر هذا لعدة أشهر”.

وقال لرويترز إن شركة سي.إم.إيه سي.جي.إم علقت معظم رحلاتها في البحر الأحمر لكنها لا تزال ترسل بعض الشحنات على أساس كل حالة على حدة عندما يكون من الممكن توفير مرافقة من البحرية الفرنسية.

وعادة ما كانت الشركة ترسل ثلاث سفن يوميا عبر قناة السويس المتصلة بالبحر الأحمر، وهو الطريق الذي يعبر منه نحو 12 بالمئة من التجارة العالمية.

وحذرت شركة ميرسك المنافسة هذا الأسبوع من أن الاضطرابات في البحر الأحمر قد تستمر حتى النصف الثاني من العام.