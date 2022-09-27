توقعات بانخفاض التجارة العالمية لعام 2022

قالت نجوزي أوكونجو إيويلا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية لرويترز، الثلاثاء، إنها تتوقع انخفاض توقعات التجارة العالمية لعام 2022 عن النسبة الحالية البالغة ثلاثة بالمئة، لأسباب من بينها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمتي الغذاء والطاقة الناجمتين عنها.

وقالت لرويترز في مقابلة “نحن في منتصف مراجعة توقعاتنا الآن لكنها لا تبدو واعدة للغاية. كل المؤشرات تشير إلى أرقام في اتجاه النزول. بشكل عام تبدو التوقعات قاتمة” دون إعطاء تقديرات دقيقة.

وكانت منظمة التجارة العالمية قد خفضت بالفعل توقعاتها لنمو التجارة العالمية هذا العام في أبريل نيسان إلى ثلاثة بالمئة من 4.7 بالمئة. وتوقعت تسجيل نمو بنسبة 3.4 بالمئة في عام 2023.