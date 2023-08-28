فلوريدا.. توقعات بتحول العاصفة المدارية "إداليا" الى إعصار

من المتوقع أن تشتد قوة العاصفة المدارية إداليا لتتحول إلى إعصار هائل الاثنين، حيث تواصل الزحف نحو ساحل خليج فلوريدا، وهو ما دفع المسؤولين إلى إصدار أوامر إخلاء ومناشدات للسكان للاستعداد واتخاذ الإجراءات الاحترازية قبل وصولها إلى اليابسة، وهو ما قد يحدث صباح الأربعاء 30\8\2023.

وقال المركز الوطني للأعاصير في نشرة تحذيرية اليوم الإثنين 28\8\2023 إن العاصفة إداليا تتحرك على بعد نحو 126 كيلومترا قبالة ساحل غرب كوبا بينما تتجه شمالا بسرعة 12.5 كيلومترا في الساعة مصحوبة برياح تبلغ سرعتها القصوى 105 كيلومترات في الساعة.

وتسببت شدة العاصفة ومسارها الحالي في إصدار تحذيرات من الأعاصير والعواصف المدارية لسكان فلوريدا البالغ عددهم نحو 14 مليونا.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم الاثنين 28\8\2023″استعدوا لهذا… افعلوا ما يجب عليكم فعله. لا يزال لديكم وقت اليوم ووقت طويل في الغد”.

ويتوقع مركز الأعاصير أن تصل قوة إداليا إلى إعصار من الفئة الثالثة على مقياس سافير-سيمبسون عند الوصول إلى اليابسة في منطقة بيج بيند بشمال فلوريدا.