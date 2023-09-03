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توقعات بتراجع تضخم أسعار الأغذية في فرنسا

منذ 57 دقيقة
أسعار الأغذية في فرنسا

أسعار الأغذية في فرنسا

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قال ألكسندر بومبار رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمتاجر (كارفور) للبيع بالتجزئة اليوم الأحد إن تضخم أسعار الأغذية في فرنسا من المرجح أن يتراجع بشدة بداية من يناير كانون الثاني.

وأردف بومبار في حديثه لقناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الفرنسية” بدءا من يناير، ينبغي أن نشهد تراجع مستوى التضخم إلى حد بعيد”.

وذكر بومبار إنه يتوقع انخفاض تضخم أسعار الأغذية إلى أقل من عشرة بالمئة بكثير ليقترب من خمسة بالمئة. وأظهرت بيانات أغسطس آب الصادرة يوم الخميس أن تضخم أسعار الأغذية ما يزال عند 11.1 بالمئة على الرغم من نزوله لخامس شهر من ذروة بلغها في وقت سابق هذا العام.

وحذر بومبار من أن ارتفاع الأسعار يجبر المستهلكين على تقليل السلع الأساسية بصورة كبيرة.

وتوقع أن يظل تضخم أسعار الأغذية في الأعوام المقبلة أكثر ارتفاعا من مستويات مسجلة في العقود المنصرمة بين صفر وواحد بالمئة بسبب المناخ وعوامل جيوسياسية.

وأضاف “أعتقد أن زمن تضخم أسعار الأغذية الصفري قد ولّى”.

    المصدر :
  • رويترز

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