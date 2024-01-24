توقعات بخفض أسعار الفائدة في تركيا بالربع الأخير من 2024

رجح رئيس جمعية البنوك التركية، ألباسلان تشاكر، أمس الثلاثاء 23 يناير/كانون الثاني، أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة لآخر مرة هذا الأسبوع وأن يبدأ دورة التيسير النقدي في الربع الأخير من هذا العام.

وأفاد “تشاكر” وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لبنك زراعات الحكومي الكبير، خلال لقاء صحفي في تعليقات حُظر نشرها قبل اليوم الأربعاء “ارتفاع أسعار الفائدة يقترب من نهايته في جميع أنحاء العالم. أعتقد أن تركيا ستتبع خطوات خفض أسعار الفائدة التي اتخذتها البنوك المركزية الرئيسية وأتوقع أن تبدأ دورة خفض أسعار الفائدة في الربع الأخير”.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، فمن المتوقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس أخرى إلى 45 بالمئة بعد اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس وهو ما سيكون بمثابة نهاية لدورة التشديد النقدي الحادة.

وقال البنك المركزي إنه سيكمل دورة التشديد قريبا بعدما رفع بالفعل سعر الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس منذ يونيو حزيران عندما عينت حفيظة غاية أركان محافظة له وغيرت النهج غير التقليدي الذي اتبعه البنك لسنوات.

وقال تشاكر إنه يتوقع أن يستمر التضخم في الارتفاع حتى مايو أيار، قبل أن ينخفض ​​إلى حوالي 40-45 بالمئة بحلول نهاية العام، وهو أعلى من توقعات البنك المركزي في نهاية العام البالغة حوالي 36 بالمئة.