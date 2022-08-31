الأربعاء 4 صفر 1444 ﻫ - 31 أغسطس 2022 |
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توقعات برفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في سبتمبر

منذ 37 دقيقة
بنك جولدمان ساكس

بنك جولدمان ساكس

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يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع القادم بعد أن أظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن التضخم في منطقة اليورو سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي في مذكرة، الأربعاء: “بالنظر إلى بيانات التضخم الأقوى من المتوقع التي صدرت اليوم- بالإضافة إلى التعليقات المتشددة وارتفاع المخاطر على النمو في الأجل القصير- نحن الآن نتوقع أن يرفع المجلس التنفيذي (للمركزي الأوروبي) أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر (أيلول).”

ورفع خبراء البنك الاقتصاديون أيضا الذروة التي يتوقعون أن تصل إليها أسعار الفائدة الأوروبية بحلول فبراير شباط 2023 إلى 1.75 بالمئة، من 1.50 بالمئة في تقديراتهم السابقة.

تسارع التضخم

وتسارع التضخم في 19 دولة تشترك في العملة الأوروبية الموحدة إلى 9.1 في المئة في أغسطس آب من 8.9 في المئة في الشهر السابق عليه وتجاوز التوقعات مرة أخرى مع زيادة ضغوط الأسعار.

وقال كريستوف ويل الخبير الاقتصادي في كومرتس بنك “من المرجح أن يقفز معدل التضخم في سبتمبر… وبالتالي، فإن الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة من المرجح أن يظل مرتفعا”.

وفي حين أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والطاقة لم يكن مفاجئا، فإن القفزة في تكاليف الخدمات والتضخم البالغ خمسة بالمئة في أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة من الواضح أنها ستقلق صانعي السياسة في المركزي الأوروبي.

وسيثير قلقهم أيضا الارتفاع المستمر في الأسعار في قطاعات أخرى ذات صلة، مما يشير إلى أن التكاليف المرتفعة تمتد الآن إلى الاقتصاد بأكمله، من خلال ما يسمى بتأثيرات “الجولة الثانية”.

وباستثناء الغذاء والوقود، تسارع التضخم إلى 5.5 في المئة من 5.1 في المئة بينما ارتفع مقياس أضيق، يستثني أيضا الكحول والتبغ، إلى 4.3 في المئة من أربعة في المئة.

وقالت مجموعة الخدمات المالية نورديا في مذكرة “نتوقع الآن أن يرفع البنك المركزي الأوروبي (سعر الفائدة) 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل”.

    المصدر :
  • رويترز

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