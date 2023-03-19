توقعات بفوز الحزب الحاكم بالانتخابات ‏البرلمانية في كازاخستان

يدلي الناخبون في كازاخستان اليوم الأحد بأصواتهم في ‏انتخابات برلمانية مبكرة من المتوقع على نطاق واسع أن ‏تعزز قبضة الرئيس قاسم جومارت توكاييف على السلطة ‏ومن ثم استكمال عملية لإعادة ترتيب النخبة الحاكمة بدأت بعد ‏توليه زمام الأمور بصورة كاملة العام الماضي.‏

ومن شأن حصول توكاييف على تفويض أقوى أن يساعده في ‏اجتياز الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الغزو الروسي ‏لأوكرانيا وما أعقبه من إلحاق أضرار بالتجارة والاستثمار ‏وسلاسل التوريد بالمنطقة.‏

ورغم أنه أصبح رئيساً رسمياً قبل ثلاث سنوات، فإن توكاييف ‏‏(69 عاما) ظل تحت عباءة سلفه وقائده السابق نور سلطان ‏نزارباييف حتى كانون الثاني من عام 2022 عندما ‏دبت الخلافات بينهما وسط محاولة انقلاب واضطرابات ‏عنيفة.‏

وقام توكاييف بتهميش نزارباييف بعد قمع الاضطرابات ‏السياسية في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى وأقال عددا ‏من مساعديه من مناصبهم العليا في القطاع العام وجرى لاحقا ‏توجيه اتهامات فساد لبعضهم.‏