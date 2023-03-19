توقعات بفوز الحزب الحاكم بالانتخابات ‏البرلمانية في كازاخستان

يدلي الناخبون في كازاخستان اليوم الأحد بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة من المتوقع على نطاق واسع أن تعزز قبضة الرئيس قاسم جومارت توكاييف على السلطة ومن ثم استكمال عملية لإعادة ترتيب النخبة الحاكمة بدأت بعد توليه زمام الأمور بصورة كاملة العام الماضي.
ومن شأن حصول توكاييف على تفويض أقوى أن يساعده في اجتياز الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وما أعقبه من إلحاق أضرار بالتجارة والاستثمار وسلاسل التوريد بالمنطقة.
ورغم أنه أصبح رئيساً رسمياً قبل ثلاث سنوات، فإن توكاييف (69 عاما) ظل تحت عباءة سلفه وقائده السابق نور سلطان نزارباييف حتى كانون الثاني من عام 2022 عندما دبت الخلافات بينهما وسط محاولة انقلاب واضطرابات عنيفة.
وقام توكاييف بتهميش نزارباييف بعد قمع الاضطرابات السياسية في الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى وأقال عددا من مساعديه من مناصبهم العليا في القطاع العام وجرى لاحقا توجيه اتهامات فساد لبعضهم.