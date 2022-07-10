توقعات بموعد انتهاء الحرب في أوكرانيا

مع قرب دخول الحرب الروسية شهرها الخامس، يتوقع رجال أعمال أوكرانيين “انتهاء ذروة الحرب” خلال فصل الشتاء المقبل.

ويتوقع 49 في المئة من رجال الأعمال الأوكرانيين أن تنتهي المرحلة الحادة من الحرب في “شتاء هذا العام”، ويخططون لإعادة تشغيل أعمالهم في ذلك التوقيت، وفقا لدراسة أجرتها شركة Gradus Research.

وحسب ما نقله موقع “بريفادا”، فإن 35 في المئة من المشمولين في الدراسة يعتقدون أن العمليات العسكرية النشطة ستستمر حتى نهاية عام 2023، أو حتى تستمر لسنوات.

في وقت سابق، قال رئيس مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريلو بودانوف، إن غالبية العمليات العسكرية النشطة ستنتهي قبل نهاية هذا العام.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الأحد، إن “الجهود الروسية الرئيسية في جبهة خاركيف تركز على منع تقدم القوات الأوكرانية”.

وأضافت في منشور عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”، أن “القوات الروسية استخدمت أنواعا مختلفة من المدفعية لاستهداف مناطق عدة ومنها خاركيف (…) وأطلقت روسيا صاروخ إسكندر على المدينة

وتابعت “على جبهة سلوفيانسك، أطلقت قوات الاحتلال الروسية النار على مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية، وشنت هجوما فاشلا بالقرب من دولينا، قبل أن تنسحب لاحقا”.