الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
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توقعات.. رئيس سريلانكا المخلوع يتجه الى تايلاند الخميس

منذ 43 دقيقة
جوتابايا راجاباكسا

جوتابايا راجاباكسا

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قال مصدران إن رئيس سريلانكا المخلوع جوتا بايا راجاباكسا من المتوقع أن يصل إلى تايلاند غدا الخميس 11 أغسطس، سعيا للحصول على إقامة مؤقتة في دولة أخرى بجنوب شرق آسيا بعدما فر من بلاده الشهر الماضي وسط احتجاجات حاشدة.

وفر راجاباكسا إلى سنغافورة في 14 يوليو تموز عبر جزر المالديف بعد اضطرابات غير مسبوقة، فجرتها أسوء أزمة اقتصادية تشهدها سريلانكا في سبعة عقود وبعد أيام من اقتحام آلاف المحتجين مقر إقامته الرسمي ومكتبه.

وقال مصدران، رفضا الكشف عن هويتهما، إن الرئيس السابق من المتوقع أن يغادر سنغافورة ويتوجه إلى العاصمة التايلاندية بانكوك غدا الخميس.

ولم تعلق وزارة الخارجية السريلانكية على طلبات للتعليق. وقالت المتحدثة باسم الحكومة التايلاندية راتشادا تاناديريك لرويترز “لا تعليق”.

    المصدر :
  • رويترز

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