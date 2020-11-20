توقع وصول 200 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان

بسبب العنف الدائر في اثيوبيا توقع مسؤول بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن وكالات المنظمة الدولية تتهيأ لاحتمال وصول 200 ألف لاجئ إلى السودان خلال ستة أشهر.

وقال آكسل بيستشوب في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة: “وضعنا بالتعاون مع كل الوكالات خطة استجابة تتصور وجود حوالي 20 ألف شخص في حين أن لدينا حاليا نحو 31 ألفا، ومن ثم فالعدد تجاوز كثيرا ذلك الذي تصورناه”، وأضاف: “الرقم الجديد في الخطط يبلغ حوالي 200 ألف”.

من جهته، دعا بربار بالوخ، المتحدث باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لوقف مؤقت وفوري لإطلاق النار في إثيوبيا للسماح بإقامة ممرات للمساعدات الإنسانية.

وتسعى وكالات المعونة التابعة للأمم المتحدة للحصول على 200 مليون دولار لتغطية تكاليف الغذاء والمأوى والاحتياجات العاجلة الأخرى الناجمة عن النزوح الجماعي المتزايد من إثيوبيا إلى السودان.

وأطلقت الحكومة الإثيوبية قبل أسبوعين حملة عسكرية في إقليم تغراي شمالي البلاد، متهمة “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” بالمسؤولية عن مهاجمة مواقع للجيش الإثيوبي في المنطقة، بحسب “رويترز”