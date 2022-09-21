الأربعاء 25 صفر 1444 ﻫ - 21 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقف إمدادات الغاز الروسية عبر خط يامال-أوروبا

منذ 8 دقائق
الغاز الروسي

الغاز الروسي

A A A
طباعة المقال

أظهرت بيانات من الجهة المشغّلة أن تدفقات الغاز شرقًا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا إلى بولندا من ألمانيا توقفت الأربعاء 21 أيلول، بينما ظلّ الإمداد الروسي عبر أوكرانيا مستقرًا وبقي خط أنابيب نورد ستريم1 مغلقًا.

وأوضحت بيانات من المشغل جازكيد أن التدفقات الخارجة من خط يامال-أوروبا عند نقطة مالناو للقياس على الحدود الألمانية تراجعت إلى الصفر عند الساعة 07:00 بتوقيت وسط أوروبا.

كما أظهرت بيانات نظام النقل الأوكراني أن تدفقات الغاز الروسي إلى سلوفاكيا من أوكرانيا عبر نقطة فيلكه كابوساني الحدودية، بلغت 36.9 مليون متر مكعب، دون تغيير يذكر تقريبا من مستوى أمس الثلاثاء.

الى ذلك، قالت شركة غازبروم الروسية إنها ستشحن 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، تماشيًا مع معدل تدفق الإمدادات في الأيام القليلة الماضية.

وظّلت التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، الذي يمتد تحت بحر البلطيق من روسيا إلى ألمانيا، عند مستوى الصفر.

وكانت التدفقات قد توقفت عبر هذا الخط منذ 31 آب لإجراء عمليات صيانة كان من المفترض أن تمتد لثلاثة أيام فقط. لكنّ خط الأنابيب لم يستأنف عملياته، وألقت موسكو باللوم في تعطل الإمدادات على العقوبات الغربية ومشاكل فنية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"
إعلان التعبئة في روسيا.. الغرب يتحدّث عن تصعيد مقلق والصين تدعو إلى الحوار
علم بريطانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بريطانيا: ينبغي أخذ تهديدات بوتين على محمل الجد
الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
الأولى منذ الحرب العالمية الثانية.. بوتين يعلن تعبئة جزئية للجيش

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ترسيم الحدود
عرض أميركي جديد في ملف ترسيم الحدود... هذه تفاصيله
وديع الشيخ
الجيش يوقف المغنّي وديع الشيخ
الرئيس ميشال عون ومسؤول الارتباط في حزب الله وفيق صفا
وفيق صفا يفعل فعله.. باسيل يرضخ لحزب الله