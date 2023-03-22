توقف انتعاش الاسهم الاوروبية

توقف انتعاش شهدته الأسهم الأوروبية على مدى يومين الأربعاء إذ يترقب المستثمرون نتيجة اجتماع السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بعدما أثارت بوادر على مشكلات في القطاع المصرفي آمالا في أن يتبع البنك نهجا معتدلا في رفع الفائدة.

سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب طفيفة بعد انتعاش دام يومين، مدعوما بارتفاع أسهم البنوك بعد اتخاذ سلسلة من إجراءات الدعم لتحقيق الاستقرار في القطاع.

وصعد مؤشر البنوك الأوروبية 0.2 بالمئة بعد قفزة خمسة بالمئة في الجلستين الماضيتين عندما ارتفعت المعنويات بفضل استحواذ بنك يو.بي.إس السويسري على بنك كريدي سويس والإجراءات المنسقة التي اتخذتها البنوك المركزية لتعزيز السيولة.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق اليوم.

وقفز سهم يوبي سوفت 4.7 بالمئة بعدما عدل بنك (إتش.إس.بي.سي) نصيحته بشأن سهم شركة ألعاب الفيديو الفرنسية إلى “شراء”.