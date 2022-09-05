توقف تدفقات الغاز المتجهة شرقا عبر خط أنابيب يامال-أوروبا

أظهرت بيانات من جاسكاد، الشركة المشغلة لخط الأنابيب يامال-أوروبا، أن تدفقات الغاز المتجهة شرقا من روسيا إلى بولندا توقفت الاثنين.

وأشارت البيانات إلى أن تدفقات الغاز في نقطة مالنو على الحدود الألمانية هبطت إلى الصفر بعد أن كانت تنساب في وقت سابق اليوم عند 338 ألف و298 كيلووات-ساعة.

وأعلن عملاق الغاز الروسي جازبروم في وقت متأخر الجمعة أن خط الأنابيب الرئيسي إلى أوروبا سيبقى مغلقا لأجل غير مسمى، في مقابل توقعات باستئناف التدفقات السبت بعد أعمال صيانة لثلاثة أيام.

وهبط سهم يونبير، أكبر مستود للغاز الروسي في ألمانيا، 11 في المئة في حين انخفض سهم شركتها الأم الفنلندية فورتوم 8.9 بالمئة. وتراجع سهم “بي إن إي” الألمانية للمرافق 4.1 في المئة.

وهبطت أسهم شركات صناعة السيارات الأوروبية 4.8 في المئة بعد أن خفض بنك مورجان ستانلي تصنيفه للقطاع.

وجاءت أسهم الطاقة بين عدد قليل من الرابحين في أوروبا مع صعود مؤشرها 2.2 في المئة وسط ارتفاع أسعار النفط.