وفاة رجل وزوجته وإصابة ابنتهما على جسر القرم

أعلن حاكم منطقة بيلغورود جنوبي روسيا فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الإثنين، عن مقتل رجل وزوجته، وإصابة ابنتهما، عندما كانوا يستقلون سيارة على جسر القرم”.

وفي رسالة عبر تطبيق تيليغرام، قال جلادكوف: “الفتاة أصيبت.. الشيء الأصعب هو أن والديها لقيا حتفهما”.

وتخضع الفتاة للعلاج من أطباء وتعاني من إصابات “متوسطة”.

وأكّدت وزارة الصحة في منطقة كراسنودار وفاة والدي الفتاة المصابة.

وكانت حركة المرور توقفت على جسر القرم، بسبب حالة “طوارئ” حسبما أفاد مسؤولون روس.

وبدوره، قال حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف: “إنّ حالة الطوارئ تتعلق بأحد دعامات الجسر من الجانب الواقع في مقاطعة كراسنودار”.

وذكرت وكالة أنباء آر.بي.سي- أوكرانيا أنّه تمّ سماع دوي انفجارات على الجسر.

