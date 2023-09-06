توقف مترو الأنفاق بالصين جراء سيول خلَّفها الإعصار هايكوي

هطلت أمطار غزيرة ناجمة عن بقايا الإعصار هايكوي الذي ضرب جنوب شرق الصين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء 6\9\2023، مما خلَّف سيولا جارفة في عدد من مدن إقليم فوجيان أجبرت السلطات على وقف خدمات مترو الأنفاق وإغلاق المدارس وإجلاء عشرات الآلاف من السكان.

وقال مسؤولو الأرصاد الجوية إن حجم الأمطار الذي هطل على فوتشو عاصمة الإقليم تخطى الأرقام القياسية المسجلة منذ 12 عاما، مما أثار تحذيرات من أن 49 خزانا تجاوزت حدود الفيضان.

وأجلت السلطات ما يزيد على 36 ألفا من منازلهم وتضررت خطوط الكهرباء والاتصالات وغمرت المياه نحو 10366 فدانا من الأراضي الزراعية، مما تسبب في خسائر قالت هيئة الإذاعة الحكومية في الإقليم إنها بلغت 552.1 مليون يوان (75 مليون دولار).

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن مياه السيول تدفقت في شوارع فوتشو ومدينة فوتشينغ الواقعة إلى الجنوب منها، مما ألحق أضرارا بدراجات نارية وصناديق قمامة وسيارات تقطعت بها السبل.

وأظهرت تقارير إعلامية سيارات مغمورة ومتاجر وشققا محاصرة بالمياه، فضلا عن وقوع انهيارات أرضية وطينية.

وتجاوز منسوب المياه جراء الأمطار التراكمية التي هطلت على فوتشو أمس الثلاثاء 5\9\2023 نصف المتر.

وأغلقت فوتشو خطوط مترو الأنفاق وأوقفت خدمات القطارات، بينما أغلقت المدارس أبوابها لليوم الثاني.

ونقلت صحيفة ذا بيبر المدعومة من الدولة عن المسؤول بالإقليم تشين يون أونغ قوله إن السيول ضربت العديد من المدن في فوجيان، وهو ما كشف عن هشاشة منظومة الصرف الصحي في المناطق الحضرية وغيرها من مرافق البنية التحتية.

أضاف تشين أنه صار من الضروري معالجة التشبع بالمياه في كل من المدن القديمة والمناطق الحضرية الجديدة.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار على الأنحاء الوسطى والجنوبية من الإقليم حتى الجمعة. ووصل الإعصار هايكوي إلى اليابسة في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء 5\9\2023 قبل أن يفقد قوته ويتحول إلى عاصفة مدارية.