السبت 4 شوال 1445 ﻫ - 13 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توقيت حساس.. انفجار عبوة ناسفة في دمشق قرب القنصلية الإيرانية

منذ ساعتين
القنصلية الإيرانية في دمشق

القنصلية الإيرانية في دمشق

A A A
طباعة المقال

انفجرت عبوة ناسفة في سيارة بساحة الهدى في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، في توقيت حساس ومكان يثير الشبهات والتساؤلات.

وأعلنت شرطة العاصمة السورية اليوم السبت أن الأضرار “اقتصرت على الماديات”، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

في حين أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن بأن العبوة الناسفة زرعها مجهولون في سيارة “جيب” سوداء بالقرب من أحد المطاعم على بعد أقل من كيلومترين من السفارة الإيرانية.

كما أضاف أنه لم ترد معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية.

وأوضح أن لم هوية الشخص المستهدف لم تعرف بعد، مضيفا أنه لم يكن موجودا داخل سيارته وقت الانفجار.

إلى ذلك، أكد أن العديد من الشخصيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية تقيم في منطقة المزة، بالإضافة إلى ضباط من الجيش السوري.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن في الأول من أبريل مقتل محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي فضلاً عن 5 من الضباط المرافقين لهما في هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق.

وشكل هذا الهجوم ضربة مؤلمة بل ربما الأكثر إيلاماً لطهران منذ اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في محيط مطار بغداد في يناير 2020.
ما دفع كافة المسؤولين الإيرانيين في أعلى هرم الحكم إلى التأكيد بأن الرد الانتقامي آت لا محال، ومهددين بأنه سيكون مؤلماً.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

إسرائيل تتعمد استهداف الصحفيين
غزة تحت النار
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على فريق "TRT"
علما إيران وإسرائيل
"لوفيغارو": 3 سيناريوهات محتملة لتطورات الصراع بين إيران وإسرائيل
علما أوكرانيا وروسيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
محاولة اغتيال.. إصابة ضابط أوكراني سابق في موسكو

الأكثر قراءة

وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين
وزير لبناني يحذر من وجود عشرين ألف مقاتل ينتظرون القرار الأميركي!
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
حل مهم جداً جداً في ملف النزوح السوري.. ميقاتي يكشف ساعة الصفر!
خامنئي يستعرض قوات الحرس الثوري الإيراني
إيران تؤجل هجومًا ضد إسرائيل في اللحظات الأخيرة.. صحيفة تكشف التفاصيل