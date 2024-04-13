توقيت حساس.. انفجار عبوة ناسفة في دمشق قرب القنصلية الإيرانية

انفجرت عبوة ناسفة في سيارة بساحة الهدى في منطقة المزة بالعاصمة دمشق، في توقيت حساس ومكان يثير الشبهات والتساؤلات.

وأعلنت شرطة العاصمة السورية اليوم السبت أن الأضرار “اقتصرت على الماديات”، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

في حين أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن بأن العبوة الناسفة زرعها مجهولون في سيارة “جيب” سوداء بالقرب من أحد المطاعم على بعد أقل من كيلومترين من السفارة الإيرانية.

كما أضاف أنه لم ترد معلومات حتى الآن عن خسائر بشرية.

وأوضح أن لم هوية الشخص المستهدف لم تعرف بعد، مضيفا أنه لم يكن موجودا داخل سيارته وقت الانفجار.

إلى ذلك، أكد أن العديد من الشخصيات الموالية لإيران من جنسيات سورية وغير سورية تقيم في منطقة المزة، بالإضافة إلى ضباط من الجيش السوري.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن في الأول من أبريل مقتل محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي فضلاً عن 5 من الضباط المرافقين لهما في هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق.

وشكل هذا الهجوم ضربة مؤلمة بل ربما الأكثر إيلاماً لطهران منذ اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني في محيط مطار بغداد في يناير 2020.

ما دفع كافة المسؤولين الإيرانيين في أعلى هرم الحكم إلى التأكيد بأن الرد الانتقامي آت لا محال، ومهددين بأنه سيكون مؤلماً.