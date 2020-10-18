توقيع اتفاق لتسيير 28 رحلة جوية أسبوعيًا بين الإمارات وإسرائيل

أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية اليوم الأحد إن إسرائيل والإمارات العربية المتحدة ستوقعان اتفاقا يوم الثلاثاء للسماح بتسيير 28 رحلة طيران تجاري أسبوعيا بين مطار بن جوريون الإسرائيلي ودبي وأبو ظبي.

وقالت الوزارة إن اتفاق الطيران سيتم توقيعه في مطار بن جوريون وإن من المتوقع أن تبدأ الرحلات في غضون أسابيع.

كانت شركة طيران يسرائير الإسرائيلية قالت مطلع سبتمبر الماضي إنها حجزت مكانا على جدول الرحلات الجوية لتسيير رحلات من تل أبيب إلى الإمارات، استعدادا لإمكانية بدء حركة السياحة مع مضي البلدين قدما نحو تطبيع العلاقات.

أما شركة العال، كبرى شركات الطيران الإسرائيلية، فقد أعلنت عن تسيير رحلات شحن للإمارات لكنها لم تتقدم بعد بطلب الإذن لتسيير رحلات تجارية حسبما قال متحدث.

ويأتي الاتفاق، الذي يسمح أيضًا بعدد غير محدود من رحلات الطيران العارض إلى مطار أصغر في جنوب إسرائيل وعشر رحلات شحن أسبوعيًا، بعد أن وافقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.