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توقيع برتوكول لمواجهة الزيادة السكانية في مصر

منذ 4 دقائق
الزيادة السكانية في مصر

الزيادة السكانية في مصر

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أعلن مجلس رئاسة الوزراء المصري، في بيان اليوم الثلاثاء 14/3/2023، أن الدولة ستدخر مبلغ 1000 جنيه مصري سنوياً لكل امرأة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويتم تحصيل المبلغ المتراكم مع بلوغ المرأة 45 عاماً.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي شهد صباح اليوم مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وفي السياق، أوضح وزير المالية المصري محمد معيط أن الوزارة ستقوم بادخار المبلغ حتى يستحق عند بلوغ المرأة 45 عاماً، وأكد على سقوط حقها في المطالبة بالمبلغ المتراكم في حال انجابها الطفل الثالث.

كما لفت إلى أنه ستتم محاسبة كل امرأة على أساس عمرها وقت الاشتراك في البرنامج وفقا لعدة محددات.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يزيد تعداد السكان في مصر، وهي الدولة الأكثر سكاناً في العالم العربي، على 104 ملايين نسمة.

من جهتها، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن هذا البروتوكول يطمح في تحقيق أهداف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال تحفيز النساء بين سن 21 و45 عاماً من أجل مواجهة تحديات الزيادة السكانية.

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