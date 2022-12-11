توقيع مذكرة تفاهم سعودية كويتية لتطوير حقل غاز الدرة

وقعت شركة أرامكو السعودية للنفط مذكرة تفاهم، الأحد، مع الشركة الكويتية للنفط لتطوير حقل غاز الدرة المشترك، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقد تمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في دولة الكويت اليوم، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس خالد بن عبدالله البريك؛ حيث قام بتوقيعها عن الجانب السعودي الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس علي بن صالح العجمي، وعن الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج المهندس خالد نايف العتيبي.

ويعد توقيع المذكرة، إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في شهر مارس 2022، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة، وتسريع الأعمال وفقا لخطة تنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين.

ويأتي تطوير الحقل تنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في دوله الكويت، في في 24 ديسمبر 2019م، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة.

يذكر أن حقل الدرة للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وكذلك إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين.

يعد حقل الدرة أحد أهم حقول مناطق العمليات المشتركة بين السعودية والكويت، إذ يعمل على دعم النمو في مختلف القطاعات الحيوية في البلدين اللذين يعتزمان اتخاذ خطوات جادة لتطوير مكامن الغاز فيه.