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توقيف عصابة "تبيع القاصرات" في إقليم كردستان

7 - يونيو - 2021
عناصر من الشرطة العراقية

عناصر من الشرطة العراقية

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، توقيف عصابة للاتجار بالبشر، “تبيع الفتيات القاصرات” في إقليم كردستان شمالي البلاد.

وذكرت أن “قسم الاتجار بالبشر في جانب الكرخ، ألقى القبض على ثلاثة متهمين لقيامهم بالاتجار بالبشر وبيع العملة المزيفة”.

أضافت، أن “عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود عصابة تقوم ببيع الفتيات القاصرات في إقليم كردستان”.

أشارت المديرية إلى “تورط العصابة أيضا بعمليات ببيع العملة المزيفة من فئة (50) دولار أمريكي وترويجها في الأسواق المحلية”.

تابعت، أن “كمينا محكما قاد للقبض على المتهمين بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم مبلغ مالي قدره (100) ألف دولار أمريكي مزيف، ودونت أقوالهم بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق أحكام المادة (52) من قانون البنك المركزي العراقي لينالوا جزائهم العادل”، وذلك بحسب RT

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