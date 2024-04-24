توقيف نائب وزير الدفاع الروسي بتهمة تلقي رشاوى

ألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي القبض على تيمور إيفانوف، نائب وزير الدفاع لسيرغي شويغو، بتهمة تلقي رشاوى.

ويواجه إيفانوف عقوبة السجن 15 عاما في حال إدانته.

وكان إيفانوف، الذي يشغل منصب نائب الوزير منذ عام 2016 مسؤولا عن إدارة الممتلكات والإسكان والبناء والرهون العقارية في وزارة الدفاع الروسية.

وألقى جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الذي تشكل بعد تفكيك جهاز الاستخبارات السوفيتي كي جي بي، القبض على إيفانوف أمس الثلاثاء في أثناء عمله بتهمة تلقي رشاوى كبيرة.

وأمرت محكمة باسماني في موسكو اليوم الأربعاء باستمرار حبس إيفانوف حتى 23 يونيو/حزيران المقبل.

وأظهرت مقاطع نشرتها المحكمة إيفانوف (48 عاما) وهو يرتدي زيه العسكري ويقف عابسا في قفص زجاجي داخل القاعة.

وقالت المحكمة “توصل التحقيق إلى ضلوع إيفانوف في مؤامرة إجرامية مع أطراف أخرى، وأنه تعاون معهم لارتكاب جريمة منظمة تنفذها مجموعة منظمة”، وفق تعبيرها.

وأضافت أن “المؤامرة” كانت تستهدف الحصول على “ممتلكات وخدمات على نطاق واسع عبر أعمال تمت بالتعاقد والتعاقد من الباطن لصالح وزارة الدفاع”.