توقيف نائب وزير الدفاع الروسي للاشتباه في تلقي رشاوى

أعلنت لجنة تحقيق روسية، مساء أمس الثلاثاء، توقيف نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف للاشتباه في تلقيه رشوة.

وقالت اللجنة في بيان، إنه “تم توقيف نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف للاشتباه في تلقيه رشوة، ويجري تنفيذ إجراءات التحقيق اللازمة”.

المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أفاد في تصريح صحفي، أنه جرى إبلاغ الرئيس فلاديمير بوتين بتوقيف إيفانوف، كما ذكر أنه تم إبلاغ وزير الدفاع سيرغي شويغو مسبقًا.

يشار إلى أنه تم تعيين إيفانوف نائبًا لوزير الدفاع الروسي في مايو/ أيار 2016، بموجب مرسوم وقعه بوتين.