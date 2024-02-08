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تومسون رويترز تحقق أرباحاً أعلى من المتوقع في الربع الأخير لـ2023

منذ 42 دقيقة
تومسون رويترز

تومسون رويترز

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أكّدت “تومسون رويترز” اليوم الخميس 8 فبراير/شباط، تحقيق أرباح أعلى من المتوقع، لكن بيع وحدات أثر على نمو إجمالي الإيرادات، مما طغى على نمو حققته المبيعات في أكبر ثلاث وحدات بها، والتي تقدم خدمات في الأعمال القانونية والضريبية والمحاسبية.

وأعلنت الشركة زيادة في إيرادات الربع الرابع ثلاثة بالمئة إلى 1.8 مليار دولار.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ذلك لم يكن بعيدا عن تقديرات المحللين.

وأعلنت الشركة قراءة معدلة لأرباح الربع الرابع للسهم الواحد عند 98 سنتا.

وونقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، كانت وول ستريت تتوقع ربحا 90 سنتا للسهم الواحد.

    المصدر :
  • رويترز

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