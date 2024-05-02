تومسون رويترز ترفع توقعاتها المالية للعام الجاري

تجاوزت شركة تومسون رويترز في النتائج المعلنة اليوم الخميس توقعات الإيرادات في الربع الأول ورفعت توقعاتها المالية للعام الجاري كما زادت توزيعات الأرباح السنوية بواقع عشرة بالمئة إلى 2.16 دولار، وذلك مع استمرار الشركة في الاستثمار بكثافة في الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت شركة الأخبار والمعلومات ومقرها تورونتو ارتفاع إيرادات الربع الأول ثمانية بالمئة إلى 1.88 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.74 مليار دولار في الربع ذاته من العام السابق.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن وول ستريت توقعت إيرادات فصلية 1.85 مليار دولار.

وارتفعت الأرباح التشغيلية عشرة بالمئة إلى 557 مليون دولار، ولكنها جاءت أقل من التوقعات البالغة 559 مليون دولار.

وبلغت ربحية السهم المعدلة باستبعاد البنود غير المتكررة نحو 1.11 دولار للسهم. فيما توقعت وول ستريت 95 سنتا للسهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تومسون رويترز ستيف هاسكر “نحن ملتزمون بالاستثمار في التكنولوجيا القائمة على المحتوى والتي تساعد المتخصصين على اتخاذ قرارات معقدة ومتشابكة بثقة”.

وأضاف هاسكر في بيان “عبر مجموعة مدهشة من منتجات الذكاء الاصطناعي وعمليات استحواذ استراتيجية تتحدان نهج عملياتنا الأساسية، نحن على ثقة من أننا سنواصل قيادة جهود إعادة تشكيل مجال العمل”.

وأتمت تومسون رويترز التي خصصت نحو عشرة مليارات دولار للاستحواذ على شركات في مجال الذكاء الاصطناعي صفقتين خلال الربع الأول، وهما شركة باجيرو السويدية المتخصصة في أتمتة الأعمال المكتبية وورلد بيزنس ميديا يونيت، وهي شركة إعلامية في مجال التأمين.

ورفعت الشركة توقعاتها لإجمالي الإيرادات السنوية بعد أدائها في الربع الأول، وتتوقع حاليا ارتفاع الإيرادات بما يتراوح بين 6.5 بالمئة إلى سبعة بالمئة، مقارنة بنحو 6.5 بالمئة في السابق.

وتوقعت أن يرتفع إجمالي الإيرادات من قطاعات الأعمال الثلاثة الرئيسية، القانونية والضريبية والمحاسبية وقسم الشركات، بما يتراوح بين ثمانية بالمئة و8.5 بالمئة، ارتفاعا من ثمانية بالمئة فقط في توقعات سابقة.

وصعدت إيرادات رويترز نيوز 21 بالمئة إلى 210 ملايين دولار، وذلك من المعاملات غير المتكررة من صفقات ترخيص المحتوى المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي. ولم تكشف الشركة عن الشركاء.