تونس:انتشال 11 جثة لمهاجرين أفارقة قبالة سواحل صفاقس

أعلنت قوات خفر السواحل في تونس ، عن انتشال 11 جثة لمهاجرين أفارقة غرق مركبهم قبالة سواحل صفاقس عندما كانوا يحاولون اجتياز البحر المتوسط باتجاه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية في تونس عن المسؤول الأمني قوله إن الجثث لثماني نساء وثلاثة أطفال.

وكان المهاجرون على متن مركب به 29 شخصا. وتواصل قوات خفر السواحل جهودها للعثور على بقية الركاب.

والعام الماضي لقي حوالي 90 مهاجرا أفريقيا حتفهم عندما غرق مركبهم في واحد من أسوأ الحوادث قبالة سواحل تونس.

ومنذ يناير وحتى مايو الفائت تضاعف عدد الرحلات غير القانونية من السواحل التونسية في اتجاه أوروبا 4 مرات مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 وفقا لمنظمة الأمم المتحدة.