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تونس.. أكثر من 4 ملايين مواطن تحت خط الفقر

منذ 14 دقيقة
علم تونس

علم تونس

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أعلن وزير الشؤون الاجتماعية التونسي مالك الزاهي، أنّ عدد التونسيين تحت خط الفقر تجاوز الأربعة ملايين.

وأضاف الزاهي خلال جلسة مع نواب في البرلمان، أنّ الوزارة وضعت خططًا وبرامج للقضاء على الفقر، غير أنّ هذا “ليس من مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية فقط، بل دور كل مؤسسات الدولة”.

وقال الزاهي إن عدد الأميين في تونس بلغ حوالي مليونين، مع تسجيل مليون أميّ خلال العشر سنوات الأخيرة وحدها.

وأشار إلى أنّ نسبة البطالة فاقت العشرين بالمئة، و70 بالمئة منها من حاملي الشهادات الجامعية.

هذا وتعيش تونس التي يقطنها 12 مليون نسمة أزمة مالية، وهي على حافة الوقوع في أزمة ديون كبيرة وتعاني من نقص في السلع الأساسية.

    المصدر :
  • رويترز

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