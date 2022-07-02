السبت 3 ذو الحجة 1443 ﻫ - 2 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تونس.. أول تعليق لاتحاد الشغل على مشروع الدستور المقترح

منذ 4 دقائق
A A A
طباعة المقال

في أول تعليق له على مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد، رأى الاتحاد العام التونسي للشغل السبت الواقع في 2 تموز أن الدستور الذي سيطرح للاستفتاء يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس وتحجيما لباقي الهيئات وهياكل الدولة وهو ما من شأنه أن يهدد الديمقراطية.

ولكن الاتحاد وهو أكبر قوة سياسية في البلاد بأكثر من مليون عضو قال إنه يترك حرية التصويت لمنتسبيه وللعمال.

وكان سعيد نشر هذا الأسبوع مشروع الدستور الذي تضمن صلاحيات واسعة للرئيس ودورا هامشيا للبرلمان مما أثار انتقادات بأنه يؤسس لحكم الفرد.

وسيتوجه الناخبون لمراكز الاقتراع للتصويت بنعم أو لا على الدستور الجديد في استفتاء في 25 تموز دون وضع حد أدنى لنسبة المشاركة.

وحكم سعيد بمرسوم منذ الصيف الماضي، عندما ألغى البرلمان ودستور عام 2014 في خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب. وتعهد منذ ذلك الحين بإعادة تشكيل النظام السياسي.

وقال اتحاد الشغل إن المشروع حافظ على الفصول المتعلقة بالحريات والحقوق، لكن بعض القيود وغياب الضمانات يمكن أن تهدد هذه الحريات والحقوق وتوفر فرصة لانتهاكها.

وسيمنح الدستور الجديد في حالة الموافقة عليه معظم السلطات السياسية لسعيد، بما يشمل السيطرة على الحكم وعلى القضاء.

وفي السابق، كانت السلطة السياسية منوطة بشكل مباشر أكثر بالبرلمان الذي تولى الدور الرئيسي في تعيين الحكومة والموافقة على التشريعات والرقابة عليها.

لكن بموجب الدستور الجديد ستكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس وليس أمام البرلمان، على الرغم من أن البرلمان يمكن أن يسحب الثقة من الحكومة بأغلبية الثلثين.

ويُسمح للرئيس بتقديم مشاريع قوانين ويكون مسؤولا وحده عن اقتراح المعاهدات وصياغة موازنات الدولة وتعيين أو إقالة وزراء الحكومة وتعيين القضاة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

حرائق اليونان (أرشيفية)
تحسباً لحرائق الصيف.. رجال إطفاء أجانب اتخذوا مواقعهم في اليونان
الجزائر تحبط محاولة إدخال أكثر من 500 ألف قرص مخدر
ياروسلاف كاتشينسكي زعيم الحزب الحاكم في بولندا
زعيم الحزب الحاكم في بولندا يحذر البنوك.. زيادة الفوائد وإلّا!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
بعلبك - الهرمل
في بلدة لبنانية.. بعد دفنه جاء ليعزّي بنفسه!
اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة