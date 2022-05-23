تونس.. إحباط 11 محاولة هجرة غير شرعية

كشفت السلطات التونسية إحباط 11 محاولة هجرة غير شرعية وضبط 146 مهاجرًا غير شرعي.

أتى ذلك في تصريحات للناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، بحسب موقع قناة “نسمة”.

وقال الجبابلي إن الوحدات البرية والبحرية بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بقرقنة، معززة بالوحدة البحرية الثالثة المتنقلة (الطوافة نسر 03)، تمكنت يوم السبت الماضي من إحباط 8 عمليات هجرة غير نظامية وضبط 94 مجتازا (بينهم شخص مطلوب في قضايا حق عام وآخر عنصر تكفيري مصنف خطير).

وأوضح أنه حُجز مبلغ من العملة التونسية تقدر بـ 11000 دينارا ومبلغ من العملة الأجنبية يقدر بنحو 150 يورو، ومركب بحري ومحركين بحريين.

وبين أنه باستشارة النيابة العمومية فقد اذنت باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

وفي سواحل سوسة والمنستير، تمكّن الحرس البحري من إحباط محاولات اجتياز غير شرعية للحدود البحرية، وضبط 26 مهاجرًا تونسيًا و26 مهاجرًا من جنسيات أفريقية مختلفة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز بأنّ خفر السواحل انتشل جثث ثلاثة مهاجرين غرق قاربهم قبالة سواحل تونس وأنقذ نحو 250 آخرين في عدد من الحوادث المنفصلة.

وقال المقدم علي العياري إن “خفر السواحل أنقذ 240 مهاجرا أفريقيا وثمانية تونسيين في 10 رحلات هجرة غير شرعية كما انتشل جثث ثلاثة أفارقة غرق قاربهم قبالة سواحل صفاقس”.

في السياق، أعلنت وزارة الدفاع التونسية في بيان أنّ عملية الإنقاذ نفذتها وحدة تابعة لجيش البحر قبالة سواحل منطقة الكتف من محافظة مدنين بأقصى جنوب شرق البلاد.