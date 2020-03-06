تونس: إصابة 5 بتفجير نفذه مسلحان قرب سفارة أميركا

أفادت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة، أن شخصين فجرا نفسيهما في محيط السفارة الأميركية.

وذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن مصدر في الحماية المدنية “أن مسلحين عمدا اليوم الجمعة إلى تفجير نفسيهما قرب دورية أمنية بمحيط السفارة الأميركية بتونس”.

فيما قالت وزارة الداخلية التونسية، إن انفجارا وقع، الجمعة، في الحي الذي توجد فيه السفارة الأميركية بالعاصمة تونس، وأشارت عدة وسائل إعلام محلية إلى احتمال أن يكون هجوما مسلحا.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن 5 من رجال الأمن أصيبوا بالتفجير الذي وقع في محيط السفارة الأميركية.

وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت الانفجار في ساعة متأخرة من الصباح.

من جهتها، دعت السفارة إلى تجنب المنطقة المحيطة بها ومتابعة التحديثات التي تبثها وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت السفارة على تويتر أن الأمن التونسي بدأ بالتعامل مع انفجار وقع في محيط المقر.