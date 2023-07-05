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تونس.. احتجاج في بلدة سبيطلة على مقتل شاب بمواجهة مع الشرطة

منذ 4 ساعات
علم تونس

علم تونس

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قال شهود إن شبانا غاضبين أقاموا حواجز على الطرق واشتبكوا مع الشرطة في بلدة سبيطلة التونسية الأربعاء، عقب مقتل شاب خلال مداهمة لقوات الأمن.

وقال شهود ومسؤولون إن الشرطة داهمت متجرا للقمار الإلكتروني في سبيطلة، التابعة لمحافظة القصرين، للقبض على صاحب المتجر الذي جمع أصدقاءه وأطلقوا النار من بنادق صيد، قبل أن ترد الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضافوا أن الشاب قتل خلال هذه الاشتباكات. ويسعى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق. وتريد عائلة الشاب المتوفي معرفة من أطلق النار عليه.

وأحرق الشبان المحتجون إطارات مطاطية وأغلقوا الطرق ورشقوا الشرطة بالحجارة وسط حالة من الاحتقان في البلدة. وتلاحقهم الشرطة التي تطلق قنابل الغاز لتفريقهم.

    المصدر :
  • رويترز

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