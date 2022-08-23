تونس.. ارتفاع عائدات الصادرات من الملابس 23.48%

كشفت تونس أنّ عائدات صادراتها من الملابس بلغت 1.11 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، لتحقّق زيادة بنسبة 23.48 بالمئة مقارنةً بالفترة نفسها في 2021.

وأظهرت بيانات للمركز الفني للنسيج الحكومي الثلاثاء 23 آب، أن دخل قطاع الملابس بلغ خلال النصف الأول من العام 1.12 مليار يورو (1.11 مليار دولار).

وهذا يشكّل 61.4 بالمئة من رقم المعاملات الذي حققته صادرات قطاع الملابس نحو الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021 بأكمله.

وكُشف أنّ صادرات تونس من الملابس إلى فرنسا زادت 23.64 بالمئة موفرةً دخلًا 416.6 مليون يورو.

في حين ارتفعت الصادرات إلى إيطاليا 26.83 بالمئة، لتوفّر عائدات تقدّر بنحو 283.7 مليون يورو. واحتلت تونس المركز التاسع لمصدّري الملابس للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الحالي.