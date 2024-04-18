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تونس اشترت نحو 25 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 18 - أبريل - 2024 4:25 مساءً
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 توقّع متعاملون أوروبيون أن ديوان الحبوب الحكومي في تونس اشترى نحو 25 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة عالمية اليوم الخميس.

وأشارت تقديراتهم إلى أن الشراء تم من خلال شحنة واحدة عند 376.49 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن من شركة تجارة السلع كاسيلو.

والشحن مطلوب خلال الفترة ما بين 20 و30 مايو أيار إذا كان المنشأ من منطقة البحر الأسود أو شرق أوروبا أو منطقة البحر المتوسط بما في ذلك تركيا.

وإذا كان المنشأ من غرب أوروبا، فالشحن مطلوب في الفترة ما بين 15 و25 مايو أيار، وإذا كان المنشأ الولايات المتحدة أو كندا أو من أمريكا الجنوبية، فهو مطلوب بين 10 و20 مايو أيار.

وفي أحدث مناقصة لشراء قمح تمت في الرابع من أبريل نيسان، أشارت التقديرات إلى أن تونس اشترت حوالي 50 ألف طن عند 383.93 دولار و384.48 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن.

ويواجه مستوردو القمح الصلد شحا في الإمدادات العالمية بسبب موجة جفاف في كندا، وهي مصدر رئيسي له، لكن تركيا ساعدت في سد الفجوة برفع الإمدادات.

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