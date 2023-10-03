تونس.. اعتقال المعارضة عبير موسى أمام مدخل القصر الرئاسي

اعتقلت الشرطة التونسية اليوم الثلاثاء، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، وهي معارضة بارزة للرئيس قيس سعيد، حين كانت تصر على تقديم تظلم في مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي في ضاحية قرطاج، وفق ما أعلن محاميها نافع العريبي.

العريبي، اعتبر أنّ “ما حدث هو عملية اختطاف أمام قصر الرئاسة، وهي محتجزة في مركز شرطة حلق الوادي”.

فيما قالت مساعدة عبير في تسجيل مصور على فيسبوك، إنّ السياسية المعارضة تعرضت للخطف من أمام قصر قرطاج.

وأمام مركز شرطة في ضاحية حلق الوادي، تجمع عشرات من أنصار موسى الغاضبين رافعين شعارات مناهضة لسعيد. ورددوا شعارات “لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب” و”يسقط قيس سعيد”.

بينما طوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين.

وعبير من أنصار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به الاحتجاجات الحاشدة عام 2011.

وقادت عبير وحزبها خلال الأشهر القليلة الماضية احتجاجات منتظمة ضد الرئيس سعيد وتصفه باستمرار بأنه “الحاكم بأمره”، وتقول إنها لا تعترف بقراراته لكونها غير قانونية.

وكانت عبير قالت في تسجيل مصور في وقت سابق اليوم، إنها توجهت إلى مكتب الضبط بالرئاسة لتقديم طعن في مرسوم رئاسي. وقالت إنّ هذه الخطوة ضرورية حتى تتمكن لاحقًا من تقديم استئناف أمام المحكمة الإدارية.