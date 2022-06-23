تونس.. اعتقال رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي

أفادت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي على فيسبوك بأن الشرطة اعتقلته اليوم الخميس فيما لم يرد بعد تأكيد رسمي.

وقالت صفحته إن فرقة أمنية في سوسة قامت بحجز هاتفه وهاتف زوجته واقتادته إلى مكان غير معلوم متعللة بأنه لا يحمل بطاقة هوية.

ودعت الوزارة إلى مؤتمر صحفي غدا الجمعة من دون الإدلاء بأي تفاصيل عن المؤتمر.

وفي الشهر الماضي، ألقت الشرطة القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.

وقالت صفحة الجبالي: “تحمل عائلة السيد حمادي الجبالي كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصيا وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية”.

وكان الجبالي رئيسا للوزراء في عام 2012 ، واستقال في عام 2013 بعد أزمة سياسية حادة إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد آنذاك.

وفي وقت سابق من العام الجاري اعتقلت الشرطة نور الدين البحيري نائب رئيس حزب النهضة لأكثر من شهرين قبل الإفراج عنه ولم توجه له أي تهم.

وكان حزب النهضة أكبر حزب في البرلمان التونسي قبل أن يحل الرئيس قيس سعيد المجلس ويتولى سلطات تنفيذية العام الماضي.