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تونس.. الإعلان عن تشكيل لجنة لصياغة دستور "جمهورية جديدة"

1 - مايو - 2022
الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي قيس سعيد

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أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب أذاعه التلفزيون اليوم الأحد أنه ستتشكل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة في تونس، مشيرًا الى أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة.

ولفت سعيد الى أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في يوليو تموز الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار بينما لن يشارك من وصفهم بالخونة واللاوطنيين.

الى ذلك، أكّد أن “المسؤولية التاريخية اقتضت مواجهة صعوبات مثل جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية”، لافتًا إلى أن “هناك من يحاول إسقاط الدولة والعبث بمقدراتها وتأجيج الأوضاع”.

والأربعاء الماضي، قال الرئيس التونسي إن “تونس ليست للبيع وليست أرضا دون سيد للكراء والتسويغ لأن السيد فيها هو الشعب”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سعيد بمناسبة احتفالية ليلة القدر بقصر قرطاج، وبحضور عائلات شهداء وجرحى القوات المسلحة والأمنية، وعدد من عائلات شهداء الثورة وجرحاها.

وكان سعيد سيطر في 25 من تموز على السلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان قبل أن يحله لاحقا في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.

    المصدر :
  • رويترز

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