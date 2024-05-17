تونس.. الاستئناف يقر الحكم بسجن راشد الغنوشي 3 سنوات

قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن محكمة الاستئناف أيدت (الجمعة 17-5-2024) حكما ابتدائيا بسجن المعارض راشد الغنوشي، وهو منتقد شرس للرئيس قيس سعيد، ثلاث سنوات مع فرض غرامة مالية.

وكشفت حركة النهضة في تونس، الجمعة، عن رسالة وجهها رئيس الحركة راشد الغنوشي (82 عاماً)، المعتقل في سجن المرناقية، إلى أحد القضاة، يعلمه فيها رفضه المثول أمامه، مبيناً أن القضاء يستخدم “لأغراض وغايات سياسية”. وقالت “النهضة”، إنّ رئيس الحركة “دوّن الرسالة أخيراً من سجنه على ورقة الاستدعاء التي وصلته من القاضي، في واحدة من القضايا الكثيرة التي حركتها السلطات التونسية ضده”.

وجاء في الرسالة: “بعد التحية والاحترام لصفتكم القضائية، آسف أن أعلمكم رفضي المثول بين يدي جنابكم”. وأضاف “كم كنت أتمنى لو كنت قادراً على ذلك، لأني على تمام القناعة ببراءتي وبراءة الحزب من العمل السري والعنف، فأنا قد أمضيت نصف قرن دفاعاً عن الإسلام السمح بعدله ورحمته”.

وأوضح راشد الغنوشي “كنت أتمنى لو توفر الحد الأدنى من المحاكمة العادلة، حيث يأمن المتقاضيان والقاضي نفسه على أنفسهم، حيث يكون القانون والضمير هما راية القاضي. ولكن للأسف يعيش السادة القضاة تحت سيف التهديد من أعلى سلطة في البلاد لأن من يبرئهم منهم فهو منهم. وقد تجاوز الأمر التهديد إلى الفعل والمحاكمة لعشرات من النخب وخيرة قضاة تونس”.

وختم الغنوشي رسالته بالقول “لذا أجد نفسي في حالة الإكراه عن عدم الحضور حتى أرفع عنكم الحرج وحتى لا أساهم في الضغط والتهديد الذي قد يتعرض له السادة القضاة إن حكموا بالعدل وقضوا ببراءتي وحزبي. إننا إزاء قضية تمس العدالة، قضية سياسية تهم الطرف الأهم في البلاد بما يجعل القضاء مستخدماً لأغراض وغايات سياسية. وعند الله تلتقي الخصوم”.