الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
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تونس.. السجن لرئيس الحكومة الأسبق علي العريض

منذ ساعة واحدة
علي العريض

علي العريض

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أصدر قاض تونسي، الثلاثاء، قراراً بسجن رئيس الوزراء السابق والمسؤول الكبير في حزب النهضة الإسلامي علي العريض.

يأتي ذلك الحكم بعد ساعات من التحقيق مع رئيس الحكومة الأسبق، للاشتباه في أنه أرسل شبانا للقتال في سوريا.

وكان منطلق التحقيقات في قضية “شبكات تسفير الشباب” قد بدأ على خلفية دعوى قضائية، كانت قد تقدمت بها النائبة السابقة في البرلمان فاطمة المسدي سنة 2021 إلى المحكمة العسكرية.

وكانت المسدي عضوة بلجنة التحقيق البرلمانية في قضية “شبكات تسفير الشباب” إلى بؤر التوتر، إلا أن المحكمة العسكرية قررت إحالة الملف إلى محكمة مكافحة الإرهاب.

وتم التحقيق مع قيادات أمنية البارزة كانت تتولى مناصب حساسة بوزارة الداخلية التونسية إبان حكومة “النهضة” التي رأسها حمادي الجبالي.

وترتفع وتيرة التحقيقات في ملف التسفير تزامنا مع تنفيذ عائلات شبان عالقين في بلدان بالخارج، مثل سوريا وليبيا والعراق وإيطاليا، تحركات احتجاجية أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب مطالبة باستعادة أبنائها.

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